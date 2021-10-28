В Татарстане подтвердили еще 8 случаев смерти от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 963.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 8 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.
- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.
Так, очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 75, 71, 72 и 75 лет, а также четверо женщин в возрасте 70, 79, 75 и 66 лет.
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 963.