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Общество28 октября 2021 17:37

Работа Всетатарского Общественного Центра* приостановлена из-за его экстремисткой деятельности

Это было сделано с подачи прокурора Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Во время митинга в Казани руководитель организации озвучил обвинение в адрес русского народа и центральной власти.

Во время митинга в Казани руководитель организации озвучил обвинение в адрес русского народа и центральной власти.

Согласно информации Минюста России, приостановлена работа Общественного объединения «Татарстанское Региональное Всетатарское Общественное Движение – Всетатарский Общественный Центр» (ВТОЦ)*. В качестве основания упоминается решение прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

Оно было принято из-за нарушения, которое совершил руководитель ВТОЦ* на митинге в октябре 2021 года – он озвучил обвинение в адрес русского народа и центральной власти.

*работа приостановлена Минюстом России в связи с осуществлением организацией экстремистской деятельности