Работа Всетатарского Общественного Центра* приостановлена из-за его экстремисткой деятельности

Во время митинга в Казани руководитель организации озвучил обвинение в адрес русского народа и центральной власти.

Согласно информации Минюста России, приостановлена работа Общественного объединения «Татарстанское Региональное Всетатарское Общественное Движение – Всетатарский Общественный Центр» (ВТОЦ)*. В качестве основания упоминается решение прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

Оно было принято из-за нарушения, которое совершил руководитель ВТОЦ* на митинге в октябре 2021 года – он озвучил обвинение в адрес русского народа и центральной власти.

*работа приостановлена Минюстом России в связи с осуществлением организацией экстремистской деятельности