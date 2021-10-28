Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в метро Казани приняли решение о дополнительной обработке поездов

Вагоны протирают изнутри вручную. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В целях предотвращения распространения коронавируса в метро все оборудование обрабатывается дезинфицирующими средствами четыре раза в день - перед открытием, после утреннего час-пика, в середине дня и после вечернего час-пика.

- Сотрудники протирают турникеты, терминалы, поручни и двери. Ночью обрабатывает станции клининговая компания – они моют полы в кассовых залах, на платформе, в пешеходных переходах. Также обрабатываются лестницы, пандусы и лифты, - отмечают в МУП «Метроэлектротранс».

Но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом было принято решение о дополнительной обработке поездов. Теперь их дезинфицируют еще и на конечной станции «Дубравная» - протираются поручни и сидения. Помимо этого, ночью в депо вагоны обрабатываются полностью внутри и снаружи.