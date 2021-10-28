Банк «Открытие» поддержит проведение World Usability Day 2021 в России

Банк «Открытие»

В этом году компания USABILITYLAB, банк «Открытие» и Университет ИТМО посвятят Всемирному дню юзабилити* целых три дня, с 11 по 13 ноября, в формате онлайн-конференций. Регистрация на мероприятие для участников уже открыта.

В первый день конференции, 11 ноября, с 16:00 до 19:00 пройдут стримы с UX-лидерами российских компаний. Интервьюером выступит Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB. Можно будет активно поучаствовать в обсуждении и задать спикерам любые вопросы.

Второй день, 12 ноября, с 16:00 до 19:00, — банковский. При поддержке банка «Открытие» в начале дня выступит Эрик Райс - CEO и стратег по контенту группы компаний FatDUX, известный профессионал в UX-сфере и информационной архитектуре, автор книг по юзабилити. Он расскажет про действительно важные вещи в UX, на которые стоит обратить внимание в ближайшие 5 лет. После него состоятся выступления экспертов о том, как UX драйвит банковскую сферу и как она меняет нашу жизнь.

В третий день, 13 ноября, с 12:00 до 17:00, университет ИТМО в Санкт-Петербурге откроет свои двери. На WUD@ITMO пройдет серия докладов и баттл: академический подход против бизнесового в UX. Для самых стойких и мотивированных в конце конференции состоится розыгрыш приятных призов.

Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться на все три события можно с помощью «бота» в Telegram (нажмите Начать/Start после перехода). Если вы не пользуетесь Telegram, зарегистрируйтесь на сайте WUD@ITMO (регистрация также действительна на все три части мероприятия).

* World Usability Day — Всемирный день юзабилити, учрежден по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити в 2005 году. Его миссия – информирование общества о необходимости упрощения доступа и использования продуктов и услуг, имеющих особо важное значение для человечества. В этот день специалисты в области проектирования и тестирования интерфейсов делятся знаниями, мнениями и эффективными решениями.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.