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Спорт28 октября 2021 16:59

Российскую гимнастку Дину Аверину лишили заслуженного «золота»

Перед этим она стала 16-кратной чемпионкой мира в японском Китакюсю
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Российская сторона подала было протесты, но они были признаны беспочвенными

Российская сторона подала было протесты, но они были признаны беспочвенными

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На турнире по художественной гимнастике в японском Китакюсю Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира, но из-за упражнения с лентами разразился нешуточный скандал.

Дина, заявившая сложность 10,8, была оценена ниже соперницы - белорусской спортсменки Алины Горносько, которая заявила меньшую сложность упражнения. В итоге российская гимнастка получила за свое выступление на 0,05 балла меньше и показала третий результат. В связи с этим был поданы протесты, но их посчитали беспочвенными, сообщает КП-спорт.