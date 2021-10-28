Российскую гимнастку Дину Аверину лишили заслуженного «золота»

Российская сторона подала было протесты, но они были признаны беспочвенными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На турнире по художественной гимнастике в японском Китакюсю Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира, но из-за упражнения с лентами разразился нешуточный скандал.

Дина, заявившая сложность 10,8, была оценена ниже соперницы - белорусской спортсменки Алины Горносько, которая заявила меньшую сложность упражнения. В итоге российская гимнастка получила за свое выступление на 0,05 балла меньше и показала третий результат. В связи с этим был поданы протесты, но их посчитали беспочвенными, сообщает КП-спорт.