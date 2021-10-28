Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина встретилась с предпринимателями Набережных Челнов

В рамках мероприятия состоялась бурная дискуссия, во время которой предприниматели смогли задать волнующие их вопросы. Фото: пресс-служба правительства Татарстана

Бизнесмены Набережных Челнов добились встречи с руководителем Роспотребнадзора Татарстана Мариной Патяшиной. Во время дискуссии, которая прошла в режиме видеоконференции, предприниматели больше спрашивали не о QR-кодах, как раньше, а о об особенностях коронавируса и вакцинации.

Так, например, Патяшина ответила, что ни одна вакцина не может гарантировать, что человек не заболеет. Риск всегда есть. Все зависит от способности организма людей вырабатывать антитела. По статистике, в Татарстане у граждан, получивших оба компонента вакцины, по истечении двух недель после этого случаев смерти не было. А показатель летальных исходов инфекции с неполным курсом вакцинации в регионе не превышает 2%.

Также главный санитарный врач Татарстана подчеркнула, что для выработки антител после первой прививки нужно 42–48 дней. В настоящее время люди не учитывают этот факт. Марина Патяшина заявила, что заболеть от вакцинации невозможно, в ней нет вируса, есть только поствакцинальные реакции – повышение температуры, небольшая слабость, боль в плече.

Во время встречи участники обсудили вакцину «Спутник Лайт». Санврач подчеркнула, она рассчитана на переболевших или ревакцинацию. Если граждане привились «Спутником Лайт» в отсутствие таких показаний, затем возникает заболевание, то это не вина вакцины, а вина «кривого» подхода людей к вакцинации.

Бизнесменов также возмутило отсутствие ограничений в других общественных местах, в частности, в общественном транспорте. Патяшина пояснила, что среди населения есть люди, которые не болели и которые имеют медотвод. Таких людей правительство республики не может лишить общественного транспорта. Спикер также отметила, что если надеты маски и соблюдается дистанция, процент заражения нулевой. При этом граждане игнорируют требования, несмотря на протоколы и штрафы.

Поднимался и вопрос ответственности бизнеса за посетителей без QR-кодов. Предпринимателям приходится увеличивать штатное расписание, вносить дополнительные единицы, при этом выслушивать ругательства посетителей, и в последствии – лишаться их. Фактически из-за этого кафе в первый день потеряли 90% трафика.

Главный санврач Татарстана намеревалась возразить, отметив, что в Казани с более миллиона привитыми жителями не пустуют заведения. Предприниматели Набережных Челнов тут же возразили, заявив, что у них в городе ситуация иная – у них пусто.

Не оставили без внимания бизнесмены и проведение недавних массовых мероприятий, в частности, неотмененные День молодежи, День республики, концерт поп-артиста Хабиба. На это Патяшина ответила, что и население безответственно относится к ситуации, и некоторые предприниматели.