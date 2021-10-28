В Казани повысят тарифы на воду и канализацию

Депутаты отметили, что действующие в столице Татарстана тарифы ниже, чем в других городах-миллионниках России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казгордума согласовала проект указа президента Татарстана об изменении размера платы за коммунальные услуги на 2022−2024 годы. Далее документ будет направлен в антимонопольную службу.

Средства, полученные от повышения цен, направят на ремонт сетей водоснабжения. В настоящее время их износ составляет 70%. Об этом стало известно на заседании Казгордумы.

На сегодняшний день в Казани стоимость кубического метра с учетом НДС за водоснабжение составляет 22,3 рубля, за водоотведение – 19,5 рубля. Депутаты отметили, что действующие в столице Татарстана тарифы ниже, чем в других городах-миллионниках России.

С 1 июля 2022 года цена водоснабжения за кубический метр станет 24,8 рубля, цена водоотведения – 27,6 рубля. С этой же даты в 2023 году стоимость водоснабжения составит 27,3 рубля за кубический метр, а стоимость водоотведения – 33,6 рубля за кубический метр. Наконец, соответствующее повышение в 2024 году приведет цену водоснабжения к отметке 29,4 рубля, а водоотведения – 39,3 рубля за кубический метр.