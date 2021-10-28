В Татарстане во время нерабочих дней запрещена ночная работа магазинов и общепита

Деятельность этих объектов по ночам разрешена только, например, на территории вокзалов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нерабочие дни в связи со сложной ситуации с коронавирусом, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно, внесут новые ограничения в Татарстане.

Так, на этот период власти республики запретили работать по ночам – с 23.00 до 6.00, всем кафе и ресторанам, а также магазинам (кроме аптек и объектов розничной торговли на АЗС), баням и саунам.

Но при этом тут есть свои исключения. Так, точкам общепита и объектам розничной торговли можно работать по ночам, если они расположены на территории железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов, а также в сети дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.