В нерабочие дни в Татарстане на обязательную самоизоляцию отправляются люди старше 60 лет

Эти люди также подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Фото: Валерий ШАХОВ

Правительство Татарстана на время нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября, на обязательную самоизоляцию отправляются уже не только пенсионеры, но и те, кому за 60 лет. Речь идет именно о тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Ранее на самоизоляцию отправлялись лишь те, кто старше 65 лет.

- Люди старше 60 лет попали в группу риска для тяжелого протекания коронавируса с высокой возможностью летального исхода в большинстве случаев, - заявила 28 октября на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Из-за этого, по ее словам, такие люди подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.