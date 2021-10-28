В Набережных Челнах построят микрорайон по принципу «Двор без парковок»

В ближайшие годы здесь появятся первые четыре многоквартирных дома Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие несколько лет в Набережных Челнах построят новый микрорайон, причем по принципу «Двор без парковок». Автостоянки будут оборудованы по периметру жилого комплекса. Новые дома должны появиться за проспектом Яшьлек на территории более 40 гектаров.

Власти города еще не определились с нумерацией комплекса. Микрорайон либо станет частью 63-го комплекса, либо ему присвоят 69-й номер. Территорию уже начали осваивать.