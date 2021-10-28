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Общество28 октября 2021 15:54

В Набережных Челнах построят микрорайон по принципу «Двор без парковок»

Автостоянки будут оборудованы по периметру жилого комплекса
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В ближайшие годы здесь появятся первые четыре многоквартирных дома

В ближайшие годы здесь появятся первые четыре многоквартирных дома

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие несколько лет в Набережных Челнах построят новый микрорайон, причем по принципу «Двор без парковок». Автостоянки будут оборудованы по периметру жилого комплекса. Новые дома должны появиться за проспектом Яшьлек на территории более 40 гектаров.

Власти города еще не определились с нумерацией комплекса. Микрорайон либо станет частью 63-го комплекса, либо ему присвоят 69-й номер. Территорию уже начали осваивать.