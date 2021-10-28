Нерабочие дни для президента Татарстана Рустама Минниханова останутся рабочими

На рабочем графике Рустама Минниханова длинные выходные никак не отразятся. Фото: president.tatar.ru

В период длинных ковидных выходных - с 30 октября по 7 ноября, руководство Татарстана, в том числе и президент республики Рустам Минниханов, будут продолжать работать в прежнем режиме. Об этом 28 октября на брифинге сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Она отметила, что в Татарстане в эти дни ожидается не локдаун, а форма, позволяющая продолжать деятельность, пусть и с некоторыми ограничениями. И на рабочем графике Рустама Минниханова это никак не отразится. Все запланированные мероприятия он намерен посетить с соблюдением антиковидных мер.