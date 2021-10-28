За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 176 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 30 233 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за минувшие сутки было зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом, четыре из них являются завозными, а 172 –контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В 53 случаях больным понадобилась госпитализация, остальные – 123 пациента, получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

За указанные сутки в антилидерах по-прежнему Казань – 100 новых зараженных, далее следуют Набережные Челны – 27 инфицированных.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус выявили у 30 233 человек, 24 985 из них, в том числе 107 человек за последние сутки, выздоровели, а 955 скончались в результате болезни.