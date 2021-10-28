Татарстанские предприятия АПК могут номинировать на премию AgroCode Awards

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Предприятия АПК приглашаются к участию в конкурсе на получение первой всероссийской премии AgroCode Awards. Премия позволит выделить отечественные компании и специалистов за создание ими самых эффективных и технологических решений в аграрной отрасли (AgroTech). Организатором выступает Россельхозбанк в рамках поддержки цифровизации сельского хозяйства.

Заявки принимаются на сайте по 4 номинациям:

1. Agro Machinery - Техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели.

2. Agro Digital - Кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год

3. Agro Revolution - Технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство

4. Agro Hero - Герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее.

В финал пройдут 20 сильнейших проектов. Победитель каждой номинации будет определен путем закрытого голосования жюри, в состав которого входят представители ведущих научных учреждений, агрокомпаний, а также эксперты отрасли АПК.

Церемония награждения пройдет 19 ноября в Москве.

Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech-мероприятия AgroCode Weekend. Weekend начнется с конференции AgroCode Conference и включит в себя хакатон AgroCode Hack, Data Science-чемпионат и конкурс Digital Strawberry. Задача премии — собрать наиболее интересные и значимые достижения российского AgroTech-сектора, опираясь на экспертизу специалистов сельскохозяйственной отрасли.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.