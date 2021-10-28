В Татарстане завершили ремонт региональной дороги Чистополь – Нижнекамск

По данной дороге курсируют муниципальные и школьные автобусы. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Нижнекамском районе Татарстана отремонтирована дорога Чистополь – Нижнекамск. Дорожники обновили участок с 73,7 по 75,9 километр. Сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Региональная автодорога проходит по нормативам 3 технической категории с двумя полосами движения и шириной проезжей части восемь метров. Здесь курсируют муниципальные и школьные автобусы.

В рамках ремонта уложен верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-16, восстановлены и закреплены оси трассы, укреплены обочины по 1,5 метра с каждой стороны. Также дорожники установили 17 дорожных знаков, 20 сигнальных столбиков и нанесли дорожную разметку.