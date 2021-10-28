Расширение дороги до жилого комплекса «Салават Купере» обойдется властям Татарстана в 1,2 миллиарда рублей

Дорогу от улицы Залесная до улицы Наиля Юсупова расширят с двух до четырех полос Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реконструкцию улицы Осиновская в Казани выделили 1,2 миллиарда рублей. Тендер на такую сумму опубликовали на сайте госзакупок. Улица ведет к жилому комплексу «Салават Купере».

Согласно документам, дорогу от улицы Залесная до улицы Наиля Юсупова расширят с двух до четырех полос. В техзадание включено и озеленение территории.

Конкурс по отбору подрядчика продолжится до 25 ноября этого года. Финансировать строительство будут из республиканского бюджета. Подрядчик должен будет завершить реконструкцию до 15 декабря 2022 года.