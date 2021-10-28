КФУ проведет нерабочие дни на дистанте

Решение о дистанте принято для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Фото: пресс-служба КФУ

С 30 октября по 7 ноября Казанский федеральный университет перейдет на дистанционный режим работы. Такое решение принято для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Сообщает пресс-служба вуза.

Нерабочие дни на удаленке проведут студенты, профессорско-преподавательский состав, работники с хроническими заболеваниями, а также не вакцинированные полностью или не переболевшие в последние полгода сотрудники старше 65 лет.