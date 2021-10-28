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Общество28 октября 2021 9:53

КФУ проведет нерабочие дни на дистанте

С 30 октября по 7 ноября на удаленку отправят студентов и ряд категорий сотрудников вуза
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Решение о дистанте принято для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Фото: пресс-служба КФУ

Решение о дистанте принято для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Фото: пресс-служба КФУ

С 30 октября по 7 ноября Казанский федеральный университет перейдет на дистанционный режим работы. Такое решение принято для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Сообщает пресс-служба вуза.

Нерабочие дни на удаленке проведут студенты, профессорско-преподавательский состав, работники с хроническими заболеваниями, а также не вакцинированные полностью или не переболевшие в последние полгода сотрудники старше 65 лет.