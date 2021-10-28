В Татарстане обновится формат сертификата о вакцинации

Теперь в одном бланке будет указана информация о прививке, о перенесенном заболевании и о наличии медотвода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане введут новый формат сертификатов о вакцинации. Теперь в одном бланке будет указана информация о прививке, о перенесенном заболевании и о наличии медотвода. Обновление обсудили во время прямого эфира оперштаба республики.

Будут ли действительны старые сертификаты и как будет организована работа учреждений и предприятий Татарстана с 30 октября по 7 ноября, в оперштабе обещали сообщить 28 октября.

Напомним, главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов во время прямого эфира также рассказал, почему следует вакцинироваться от коронавируса даже при высоком уровне антител.