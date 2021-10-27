В Татарстане подтвердили еще 7 случаев смерти от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 955. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 7 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 62, 78 и 86 лет, а также четыре женщины в возрасте 98, 69, 63 и 68 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 955.