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Здоровье27 октября 2021 21:10

В Татарстане подтвердили еще 7 случаев смерти от коронавируса

Число умерших от вируса в республике близится к тысяче
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 955.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 955.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 7 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 62, 78 и 86 лет, а также четыре женщины в возрасте 98, 69, 63 и 68 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 955.