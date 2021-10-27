Появился график работы поликлиник и медучреждений Чувашии с 30 октября по 7 ноября

1-3 ноября медучреждения будут работать в штатном режиме.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Минздрав Чувашии опубликовал график работы медицинских организации республики в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября.
Так, 30 октября медучреждения будут работать по графику субботы. Неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 20 вечера, прием вызовов — до 19 часов вечера. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 19 вечера.
31 октября — неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 13 дня, прием вызовов — до 12 часов дня. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 19 вечера.
1–3 ноября — стандартный график работы.
4 ноября — нерабочий праздничный день. Неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 13 дня, прием вызовов — до 12 часов дня. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 13 вечера.
5–6 ноября — по графику субботы. Неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 20 вечера, прием вызовов — до 19 часов вечера. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 19 вечера.
7 ноября — неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 13 дня, прием вызовов — до 12 часов дня. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 19 вечера.