Появился график работы поликлиник и медучреждений Чувашии с 30 октября по 7 ноября

1-3 ноября медучреждения будут работать в штатном режиме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Чувашии опубликовал график работы медицинских организации республики в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября.

Так, 30 октября медучреждения будут работать по графику субботы. Неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 20 вечера, прием вызовов — до 19 часов вечера. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 19 вечера.

31 октября — неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 13 дня, прием вызовов — до 12 часов дня. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 19 вечера.

1–3 ноября — стандартный график работы.

4 ноября — нерабочий праздничный день. Неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 13 дня, прием вызовов — до 12 часов дня. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 13 вечера.

5–6 ноября — по графику субботы. Неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 20 вечера, прием вызовов — до 19 часов вечера. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 19 вечера.

7 ноября — неотложная помощь будет оказываться с 8 утра до 13 дня, прием вызовов — до 12 часов дня. Кабинеты вакцинации будут открыты с 8 утра до 19 вечера.