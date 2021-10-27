Гол форварда казанского «Ак Барса» вошел в топ-10 лучших моментов недели КХЛ

Благодаря броску команда выиграла матч на льду «Татнефть Арены» со счетом 3:2. Фото: ak-bars.ru

КХЛ представила лучшие моменты 8-й игровой недели чемпионата. В топ-10 шайб под третьим номером вошёл гол Кирилла Петрова в ворота «Авангарда». Форвард поразил цель броском из-под ноги. Казанцы тогда в итоге выиграли матч на льду «Татнефть Арены» со счетом 3:2.

Напомним, следующей матч команды состоится 28 октября. Завтра «Ак Барс» в чемпионате КХЛ сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». После 23 матчей в активе казанцев 32 очка и четвертое место в Восточной конференции.