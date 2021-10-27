Стало известно, что новогодние каникулы казанцев в 2022 году продлятся с 1 по 8 января

При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными количество рабочих дней составит 246 дней, а выходных – 119 дней, в том числе 18 нерабочих праздничных дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вышел производственный календарь на 2022 год, разработанный Министерством труда, занятости и соцзащиты Татарстана. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными количество рабочих дней составит 246 дней, а выходных – 119 дней, в том числе 18 нерабочих праздничных дней.

Согласно производственному календарю, нерабочими праздничными днями в Татарстане в будущем году являются новогодние каникулы 1-6 января и 8 января, Рождество Христово 7 января, День защитника Отечества 23 февраля, Международный женский день 8 марта, Праздник Весны и Труда 1 мая, День Победы 9 мая, День России 12 июня, День Республики Татарстан 30 августа, День народного единства 4 ноября, День Конституции РТ 6 ноября, а также праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые будут определены отдельно указом президента республики.