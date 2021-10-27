В Минздраве Татарстана объяснили, почему военным не выдают QR-коды

Утверждается, что в ближайшем будущем ситуация измениться и военнослужащие тоже смогут получить сертификат о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 октября во время прямого эфира в Инстаграме главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов объяснил, почему привитые от коронавируса военнослужащие не получают QR-код, свидетельствующий о их вакцинации.

- Это связано с защитой информации о военнослужащих, - сказал специалист.

При этом, по его словам, ситуация изменится, когда произойдет интеграция данных информационных баз Минобороны и Минздрава России. Решение об этом уже принято. В ближайшем будущем привитые военные смогут подтвердить свою вакцинацию на портале Госуслуг.