За прошедший вторник в Казани из троллейбусов и трамваев высадили 30 пассажиров без медицинских масок

Рейды в общественном транспорте проводятся на постоянной основе. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Во вторник, 26 октября, во время рейдов, которые прошли в трамваях и троллейбусов в час пик – с 16.00 до 18.00, было выявлено 100 пассажиров без медицинских масок. 30 из них попросили покинуть салон. Сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- Так, пассажирка трамвая №5 устроила скандал, отказавшись надеть маску, которая была у нее в руках. Проверяющие предупредили женщину, что состав не поедет, пока она не выйдет, либо не наденет маску. Только после возмущения других пассажиров, женщина покинула салон, - отметили в пресс-службе предприятия.

Там также отметили проверки соблюдения в общественном транспорте масочного режима проводятся на постоянной основе.

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