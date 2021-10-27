Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, почему нужно прививаться от коронавируса, даже при высоком уровне антител

Прививка поможет организму поддерживать высокий уровень антител. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые считают, что от коронавируса не надо прививаться от коронавируса, если у тебя высокий уровень антител к нему, мол, организм сам справиться. Против этого выступает главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

В эту среду, 27 октября, в прямом эфире в Инстаграме он объяснил свою позицию. По его словам, наличие антител, конечно, показывает, что некая защита у организма имеется, но сейчас распространяется новый штамм коронавируса – «Дельта». Он более агрессивен, заражение происходит гораздо быстрее, чем это было в начале пандемии.

И из-за этого и нужно всегда поддерживать высокий уровень антител. Ведь он падает при каждом случае, когда организм вступает в борьбу с вирусом. Именно поэтому важно вне зависимости от наличия антител еще и привиться от коронавируса, считает Лопушов.