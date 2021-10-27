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Дом. Семья27 октября 2021 15:54

В зоопарке «Река Замбези» в Казани поселилась зебра по кличке Вика

Ее доставили из красноярского зоосада
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Зебре всего восемь месяцев. Фото: скриншот из видео

Зебре всего восемь месяцев. Фото: скриншот из видео

В Казани зоопарк «Река Замбези» пополнился новым жителем. Туда из зоосада в Красноярске привезли зебру Чапмана пот кличке Вика.

Ей всего восемь месяцев. Сотрудники зоопарка отмечают, что Вика очень контактная и ручная, с интересом общается и берет лакомства из рук.

Однако посетители «Реки Замбези» смогут увидеть в саванне нового обитателя только весной. Вику отправили на обязательный карантин, затем она будет пережидать зиму в тепле.

В зоопарке планируют получить еще двух зебр, а также в ближайшее время перевезти со старой территории зебру Ремика. Самец зебры будет жить в соседнем от Вики вольере.

В зоопарке «Река Замбези» в Казани поселилась зебра по кличке Вика. Автор: @kazanzoo1806