Несмотря на нерабочие дни в Казани этап Кубка мира FINA по плаванию пройдет в штатном режиме

Спортсмены будут соревноваться в 25-метровом бассейне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 28 по 30 октября, то есть в том числе и в начале объявленных нерабочих дней, во Дворце водных видов спорта Казани четвертый этап Кубка мира FINA по плаванию пройдет в штатном режиме. Сообщает Дирекция спортивных и социальных проектов.

- Во избежание распространения коронавируса зрители на соревнования не допускаются, - при этом отметили в Дирекции.

Всего для участия в этом этапе в Казань прибудут 292 спортсмена из 37 стран. Помощь в организации будут более 100 волонтеров. Состязания проведут с учетом всех антиковидных требований. Участники будут обеспечены одноразовыми масками, оборудуют зоны для гигиенической обработки рук, организуют измерение температуры тела на входе, а также будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Для справки, на всех четырех этапах Кубка мира FINA по плаванию 2021 года спортсмены соревнуются в 25-метровом бассейне. Финальные заплывы для определения чемпионов состоятся в Абу-Даби с 16 по 21 декабря.