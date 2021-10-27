В более чем 30 домов Приволжского района Казани почти на сутки оставят без воды

Воду отключат с 9.00 29 октября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В домах и административных зданиях Приволжского района столицы Татарстана почти на сутки отключат воду. Это связано с запланированными работами по подключению водопровода.

Итак, с 9.00 29 октября до 6.00 30 октября краны пересохнут по следующим адресам: ул.2-я Тихорецкая, 2, 2а, 39, 39а, ул.Борисковская, 109, ул.Ново-Давликеевская, 2а корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 124, 124/1, 134а, в; 136, 136д, е, ж; 138, 138в, 140, 140а, б, в, г, ж; 140/1, ул.Техническая, 9, 9а, б; 9 корп.1, ул.Тихорецкая, 5, ул.Южно-Промышленная, 1 корп.7, а также в домах на улице Давликеевской.

МУП «Водоканал» просит жителей этих домов заранее сделать все необходимые запасы на время отключения, автоцистерны с водой будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: +7(843)231-62-60.