В аэропорту Казани решили открыть бюджетный фастфуд

Ресторан будет расположен в терминале 1 Фото: Анастасия ОСИПОВА

В аэропорту Казани готовят к открытию новое ресторан фастфуда - «Макдоналдс». Кормить там начнут с конца декабря 2021 года. Сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

Ресторан будет расположен в терминале 1. В нем будет создано 70 новых рабочих мест. Около 35% сотрудников составят студенты.

Отметим, что Казань станет третьим в России городом, в чьем аэропорту будет представлен данный фастфуд. Сейчас он есть только в двух воздушных гаванях Москвы и в аэропорту Санкт-Петербурга.