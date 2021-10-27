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Общество27 октября 2021 15:02

В аэропорту Казани решили открыть бюджетный фастфуд

Он должен заработать уже в конце декабря
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ресторан будет расположен в терминале 1

Ресторан будет расположен в терминале 1

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В аэропорту Казани готовят к открытию новое ресторан фастфуда - «Макдоналдс». Кормить там начнут с конца декабря 2021 года. Сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

Ресторан будет расположен в терминале 1. В нем будет создано 70 новых рабочих мест. Около 35% сотрудников составят студенты.

Отметим, что Казань станет третьим в России городом, в чьем аэропорту будет представлен данный фастфуд. Сейчас он есть только в двух воздушных гаванях Москвы и в аэропорту Санкт-Петербурга.