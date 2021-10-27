В Татарстане за минувшие сутки выявили 174 новых случая коронавируса

Всего, по состоянию на 27 октября, в Татарстане было зафиксировано 30 057 случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за прошедшие сутки было выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом, все они являются контактными. В этот раз госпитализировали 38 пациентов, а 136 больных будут получать лечение на дому. Сообщает Минздрав республики.

В плане географии распространения инфекции на территории региона за указанные сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Казани и Набережных Челнах – 69 и 25 человек соответственно.

Всего, по состоянию на 27 октября, в Татарстане было зафиксировано 30 057 случаев коронавируса, в 24 878 из них люди выздоровели, а 948 случаях скончались.