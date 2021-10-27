Из-за голода афганские татары попросили гуманитарную помощь и представительство Татарстана в Кабуле

Утверждается, что прежде всего надо отправить муку, сахар и подсолнечное масло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани во время пресс-конференции гендиректор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин сообщил, что в Афганистане татары, которые официально обозначили свою принадлежность к нации в паспорте, страдают от голода.

Из-за грозящей Афганистану гуманитарной катастрофы и приближающейся зимы другим нациям помогают их родные страны, например, Узбекистан и Таджикистан, а татары продолжают голодать, из-за этого погибли уже два ребенка, утверждает Хабибуллин. Также, по его словам, стали частыми случаи, когда семьи продают детей, чтобы выжили их братья и сестры.

Рустам Хабибуллин, призвал отправить татарам в Афганистан из Татарстана гуманитарную помощь - муку, сахар и подсолнечное масло. Возглавляемый им фонд готов взять на себя всю логистику внутри страны и обеспечение порядка распределения помощи.

Также он собрался выйти с предложением к президенту Татарстана Рустама Минниханова о создании в Афганистане представительства республики.

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