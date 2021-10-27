Стало известно, когда будут открыты почтовые отделения Татарстана во время нерабочих дней

В Татарстане, как и по всей России, нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Несмотря на то, что с 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни, сотрудникам некоторых предприятий и организаций все же придется выйти на работу. В Татарстане, например, это отделения почты. Они в эти дни будут работать по обычному графику, кроме четырех дней.

Так, 3 ноября отделения закроются на час раньше обычного. Не работать они будут лишь 4 и 6 ноября, да и то не из-за ковидных выходных, а в связи с государственными праздниками. В свою очередь 5 ноября почтовые отделения будут работать по субботнему графику.

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Детали огласят после заседания оперштаба по этому вопросу и подготовки соответствующего документа (подробности)