Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 12:04

Стало известно, когда будут открыты почтовые отделения Татарстана во время нерабочих дней

Им дадут отдохнуть только два дня
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Татарстане, как и по всей России, нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября.

В Татарстане, как и по всей России, нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Несмотря на то, что с 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни, сотрудникам некоторых предприятий и организаций все же придется выйти на работу. В Татарстане, например, это отделения почты. Они в эти дни будут работать по обычному графику, кроме четырех дней.

Так, 3 ноября отделения закроются на час раньше обычного. Не работать они будут лишь 4 и 6 ноября, да и то не из-за ковидных выходных, а в связи с государственными праздниками. В свою очередь 5 ноября почтовые отделения будут работать по субботнему графику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева: как республика будет проводить нерабочие дни станет известно 28 октября

Детали огласят после заседания оперштаба по этому вопросу и подготовки соответствующего документа (подробности)