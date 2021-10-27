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Происшествия27 октября 2021 11:34

На полковника МЧС Татарстана завели уголовное дело из-за ремонта пожарных машин

Мужчину заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В скором времени для мужчины изберут меру пресечения на время следствия.

В скором времени для мужчины изберут меру пресечения на время следствия.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Казани в отношении полковника внутренней службы, начальника управления материально-технического обеспечения МЧС Татарстана возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление служебными полномочиями». Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, следствие полагает, что подозреваемый за деньги ведомства в одну из фирм направлял пожарные машины на ремонт, который им был не нужен. В ближайшее время полковнику должны избрать меру пресечения на время следствия.