Аграрии Татарстана получили 94 % средств от Россельхозбанка на льготных условиях

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За 9 месяцев 2021 года Татарстанский филиал Россельхозбанка предоставил агропромышленному комплексу 14,3 млрд. рублей кредитных средств. Из этой суммы 13,5 млрд. рублей заемщики получили по льготной ставке. Объем льготного кредитования вырос на 1,6 млрд. рублей, а его доля в выдачах – на 13 процентных пунктов. В целом по стране за 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 1,2 трлн. рублей кредитных средств, что стало рекордным объёмом за рассматриваемый период.

- Как опорный банк АПК и села мы гарантируем бесперебойное финансирование, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне, и они могли достойно жить, воспитывать детей, начинать и развивать своё дело. Причем каждый третий кредитный рубль Россельхозбанк выдает по льготной ставке, что делает наши финансовые продукты доступными для самой широкой аудитории. Особое внимание – финансированию сезонных работ. Наша доля на рынке – 72%. А в ряде регионов Россельхозбанк остаётся единственной опорой аграриев в этом сегменте, – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев и упрощением рассмотрения и подачи заявки.

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ 427,4 млрд рублей, из которых 9,5 млрд получили аграрии Татарстана. Практически все кредиты были предоставлены на льготных условиях.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.