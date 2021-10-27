Администрация Набережных Челнов провела встречу с пострадавшими от взрыва в многоквартирном доме

Собственников квартир попросили составить предварительную опись имущества или оценить ущерб от взрыва. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах в здании местной школы состоялась встреча пострадавших от взрыва в доме №48/20 с властями города. В ней приняли участие в том числе исполняющий обязанности руководителя исполкома города Илья Зуев, а также жители подъездов №10, №11, №12 указанного дома. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Илья Зуев рассказал пришедшим, что на территории дома в настоящее время работают специалисты Следственного комитета, в связи с этим техническое обследование дома еще не провели. Однако территорию и, в частности, дом охраняют сотрудники полиции и муниципальные служащие.

Спикер подчеркнул, что строители намерены максимально эффективно поработать для восстановления дома. Собственников квартир попросили составить предварительную опись имущества или оценить ущерб от взрыва, в том числе ущерб, нанесенный припаркованным у дома автомобилям.