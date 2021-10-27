Эксперт из КФУ оценил возможности Татарстана сохранить должность президента республики

Голосование в Госсовете республики все же имеет вес. Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

У Татарстана почти нет шансов сохранить должность президента республики, если будет принят закон об унификации должностей глав регионов страны. Так заявил ТАСС завкафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов.

Эксперт отметил, что закон может быть принят и без одобрения парламента Татарстана. Однако голосование в Госсовете республики имеет вес. Если в более чем одной трети субъектов страны законодательные и высшие исполнительные органы государственной власти данных субъектов будут против принятия данного закона, по решению Госдумы создается согласительная комиссия.

Евгений Султанов рассказал, что отзыв на законопроект считается отрицательным, только если и законодательный, и высший исполнительный органы государственной власти региона будут против. При разделении сторон считается, что мнение не выражено.

Напомним, ранее парламент Татарстана не поддержал законопроект, по которому будет ликвидирована должность президента республики. В Кремле заверили, что данное мнение будет учтено в работе над законопроектом.