В Татарстане подтвердили еще 9 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 948. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 9 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 67, 64, 59 и 70 лет, а также пять женщин в возрасте 71, 64, 60, 51 и 92 лет.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 948.