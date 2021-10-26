В Татарстане подтвердили еще 9 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 948.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В республике в результате патологоанатомической экспертизы было подтверждено еще 9 случаев смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.
- Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.
Так, очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 67, 64, 59 и 70 лет, а также пять женщин в возрасте 71, 64, 60, 51 и 92 лет.
Таким образом, число летальных исходов коронавируса возросло до 948.