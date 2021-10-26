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Общество26 октября 2021 19:38

В Казани стартовал Молодежный туристический форум

По его итогам будут разработаны предложения по развитию туризма в Татарстане и России
Инзиля ШАКИРОВА
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По результатам работы в каждом направлении будут определены победители. Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

По результатам работы в каждом направлении будут определены победители. Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

26 октября в Казани состоялось открытие Молодежного туристического форума. Мероприятие прошло в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма. Участниками форума стали более 200 человек из районов Татарстана и 22 субъектов Российской Федерации.

Форум пройдет в синтезе форматов: прикладная работа будет тесно переплетаться с мастер-классами и лекциями. По результатам работы в каждом направлении будут определены победители. А по итогам форума участники форума разработают предложения и проекты по развитию туризма в Татарстане и России.

Спикерами туристического форума станут российские и иностранные эксперты из разных сфер, среди них: туроператоры, медиа и тревел-блогеры, инвесторы и ИТ-компании, профессиональные путешественники и представители органов власти в туризме.