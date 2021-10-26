В казанском парке «Черное озеро» начали осушать водоем к зиме

Каток в парке традиционно украсят световыми инсталляциями. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В казанском парке «Черное озеро» началась подготовка к зиме. Специалисты приступили к осушению искусственного водоема. Зимой на его месте появится каток – одно из самых популярных в городе мест отдыха жителей столицы Татарстана, об этом сообщает мэрия Казани.

- Сначала из водоема будет откачана вся вода, затем чашу очистят от грязи и мусора. Работы планируется завершить в начале ноября.В декабре чашу зальют и откроют каток, который традиционно находится на этом месте, - также отметили в ведомстве.

Ожидается, что каток в парке традиционно украсят световыми инсталляциями, по периметру выставляй ограждение, у главного входа обустроят деревянные подмостки, а на самом льду регулярно будут проводить мастер-классы фигуристов и дискотеки.