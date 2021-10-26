27 октября станет известно, как Татарстан будет проводить нерабочие дни

В частности, станет известно, как будут работать магазины и торговые центры. Фото: Варвара ДЫМ

Оперштаб Татарстана по борьбе с распространением коронавируса озвучить условия, при которых республика проведет нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом во время своего прямого эфира в Инстаграме сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов

- Я разговаривал с ними (оперштабом Татарстана – Ред.). конкретная информация появится у нас завтра. Я надеюсь, что в среду нам удастся довести информацию по поводу работы магазинов, торговых центров, спортивных объектов и так далее, - сказал Нагуманов.

При этом он попросил жителей во время нерабочих дней ограничить контакты и не организовывать поездки к родственникам или друзьям.

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По крайне мере, это будет не в привычном понимании этого слова. Но если население не проявит сознательности, не ограничит контакты, и ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшиться, то ограничения будут ужесточены (подробности)