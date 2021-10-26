Власти Набережных Челнов оплатит похороны погибшей при взрыве в доме Аделины Загриевой

В доме, где произошел взрыв, до сих пор разбирают завалы. Фото: скриншот с видео

Исполком Набережных Челнов принял решение полностью взять на себя расходы, связанные с похоронами 22-летней Аделины Загриевой. Погребение намечено на среду, 27 октября.

Девушка погибла в больнице 25 октября от травм, полученных в результате взрыва газа в жилом доме. Ее завалило бетонными плитами. Спасатели извлекли Аделину оттуда живой, но, несмотря на все усилия врачей, она спустя некоторое время все же скончалась.

- Умерла моя дочка Аделина. Это большое горе для меня. Я ее так сильно люблю. Она была замечательной девочкой. Светлая память моему ангелочку, она навсегда останется в моем сердце, - написала на своей странице мать девушки Галина Загриева. Когда произошел взрыв, женщина находилась в другом городе.

Отметим, что материальную помощь семье погибшей окажет и завод КАМАЗ, на дочернем предприятии которого Аделина работала.

Напомним, взрыв в доме произошел вечером 25 октября, обрушились перекрытия 4 и 5 этажей. Под завалами оказались четыре человека. Помимо Аделины Загриевой спасатели извлекли из-под них 11-летнего мальчика, его 17-летнего брата и 70 летнего Владимира Рочева, Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

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