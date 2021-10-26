В Казани перевозчики попросили полицию помочь им в борьбе с нарушителями масочного режима

Перевозчики уже начали вводить практику "тайного ревизора", когда проверяющий не одет в специальную форму. Фото: АТП Татарстана

Только за прошедший понедельник, 25 октября, в казанских автобусах выявили 626 пассажиров без медицинских масок. Сообщает Ассоциация транспортных предприятий (АТП) Татарстана.

- При этом многие пассажиры видят, что заходит проверяющий в форме, надевают маски. Когда он вышел и автобус поехал дальше по маршруту, пассажиры снимают маски, - отметил председатель АТП Татарстана.

Поэтому было принято решение о проведение проверок соблюдения пассажирами масочного режима, в том числе, и ревизорами, которые не будут иметь отличительных знаков.

Правда, у перевозчиков нет полномочий выписывать штрафы. Проверяющие только могут попросить надеть маску или остановить автобус, пока нарушитель не покинет салон. В связи с этим перевозчики просят главу МВД Татарстана Артема Хохорина выделить им в помощь полицейских в штатском, чтобы те во время совместных рейдов выписывали пассажирам без медицинских масок штраф прямо в автобусе.

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