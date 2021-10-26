В Кремле заверили, что учтут отказ Госсовета Татарстана от переименования должности президента республики

В Кремле отметили, что к мнению каждого субъекта страны, в данном случае – к мнению Госсовета Татарстана относятся уважительно. Фото: gossov.tatarstan.ru

Отказ парламента Татарстана от ликвидации должности президента республики будет учтен в Кремле. Его примут во внимание в работе над законопроектом об унификации должностей глав регионов России. Сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что отказ является мнением на законопроект, но положение не фиксируется де-юре. В рамках работы над законопроектом высказываются разные мнения, однако к мнению каждого субъекта страны, в данном случае – к мнению Госсовета Татарстана относятся уважительно.

Напомним, парламент республики единогласно не согласился с законопроектом об унификации должностей глав регионов.