В столице Татарстана ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в трамваях и троллейбусах

Теперь в случае отказа пассажира надевать маску транспорт не будет продолжать движение. Фото: мэрия Казани

В Казани из-за сложной эпидситуации снова запустили ежедневные рейды в трамваях и троллейбусах. Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили. Сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Теперь в случае отказа пассажира надевать маску транспорт не будет продолжать движение. Так произошло с одним из пассажиров трамвая №5. Мужчина никак не соглашался надеть маску, повышал голос на проверяющих и не хотел выходить из транспорта. Узнав, что трамвай не поедет, пока он не наденет маску, пассажир удалилсч из салона.

Во время последнего рейда были задействованы сразу пять групп проверки. Они побывали на остановках «Чишмале», «Улица Абжалилова» и «Станция метро «Горки». Проверка выявила 123 пассажира без масок в 50 единицах транспорта. После просьбы проверяющих большинство из них надели маски, но 33 отказавшихся человека пришлось высадить.