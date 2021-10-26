Власти Набережных Челнов проведут встречу с потерпевшими в результате взрыва в доме

У дома, где прогремел взрыв, идет уборка территории. Фото: nabchelny.ru

26 октября в 18:00 в школе №43 Набережных Челнов представители исполкома города встретятся с пострадавшими от взрыва в доме №48/20. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

На встрече с жителями подъездов №10, №11 и №12 также будут присутствовать сотрудники службы социальной защиты и полиции.

Тем временем у дома, где прогремел взрыв, идет уборка территории. На утро текущего дня было вывезено 90 тонн строительного мусора, не считая крупногабаритного. Кроме этого, сотрудники управляющей компании убирают двор от обломков.