За одни сутки в Татарстане зарегистрировали 176 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 29 883 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за минувшие сутки зарегистрировали 176 новых случаев COVID-19, только один из них является завозным, остальные – контактными, сообщает 26 октября Минздрав Татарстана.

- 40 человек госпитализировано, 136 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз в антилидерах по числу выявленных зараженных за сутки по-прежнему Казань (68 человек) и Набережные Челны (26 человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 29 883 человек, 24 748 из них выздоровели, а 939 человек скончались в результате болезни.