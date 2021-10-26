Банк «Открытие»: 51% жителей ПФО готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

Банк «Открытие»

32% жителей Приволжья готовы получить цифровой паспорт*, как только появится такая возможность. При этом 75% полагают, что злоумышленники найдут способ использования цифровых паспортов для мошеннических финансовых операций. Таковы результаты опроса**, проведенного банком «Открытие».

Положительно относятся к идее введения цифровых паспортов 23% опрошенных. Треть наших сограждан (36%) заявляет о нейтральном отношении к цифровым паспортам. При этом 36% относятся к замене бумажных паспортов цифровыми негативно, а 3% высказались за полную отмену внутренних паспортов.

19% заявили, что готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом. 32% готовы получить цифровой паспорт при первой возможности. При этом 49% считают бумажный паспорт надежнее и безопаснее.

Лишь 12% респондентов уверены в надежной защите российского цифрового паспорта. При этом 75% полагают, что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступных целях.

Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Приволжского федерального округа чаще всего называли то, что он удобный и современный (38%), что нет риска его потерять (по 30%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (23%) и желание пробовать всё новое (13%).

Среди основных причин отказа от цифрового паспорта (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (47%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (37%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (24%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (17%).

* До конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов - смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.

**Опрос проведен банком «Открытие» 18-21 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.