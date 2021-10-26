В Набережных Челнах жильцам поврежденного взрывом дома разрешили вернуться в квартиры

В настоящее время на месте продолжается работа сотрудников Следственного комитета и экспертов-криминалистов. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах жильцов дома, где произошел взрыв газа, начали впускать обратно в квартиры, но только для того, чтобы они забрали документы и личные вещи.

Пока запускают жильцов подъезда №10 – соседнего с поврежденным. Люди заходят по очереди и в сопровождении сотрудников МЧС. Собственники квартир заодно оценивают ущерб и составляют список для подачи на компенсации.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку, которая через некоторое время скончалась в больнице.

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС.

Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома, на время расположили в местной гостинице.