В Татарстане после того, как начали действовать QR-коды, число обращений в МФЦ выросло на треть

В основном туда приходят, чтобы распечатать заветный сертификат. Фото: Иван МАКЕЕВ

После 11 октября, когда в Татарстане начали действовать QR-коды о вакцинации или перенесенным в течение последних шести месяцев коронавирусе, в местные МФЦ за ними выстроились очереди. Число обращений возросло на треть. Так, если до введения новых антиковидных мер в день это было более 15 тысяч человек, то теперь – свыше 20 тысяч. Сообщила во время брифинга сообщила директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова.

При этом она подтвердила, что чаще всего люди приходят именно для того, чтобы им распечатали сертификаты о вакцинации или для подтверждения учетной записи ЕСИА на Госуслугах.

Что же касается самого портала, то, как оказалось, получить там данные о своей прививке от коронавируса можно и через все 10 дней.

По словам Музафаровой, МФЦ тут ничего не может сделать, нужно обратиться в медучреждение, где производилась вакцинация и поторопить его сотрудников ввести данные, но у них и без того сейчас большой поток желающих привиться.