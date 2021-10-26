В Казани запланировали массовое отключение воды

Воду отключат с 23.00 26 октября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот вторник в Казани воду отключат не только в жилых домах, но и в роддоме, гостинице, школах и детсадах.

Из-за работ по переврезке вынесенного участка водопровода Кировском и Московском районах с 23.00 26 октября до 12.00 28 октября краны пересохнут по следующим адресам:

ул.Болотникова, 7, 7а (детсад №288), 9, 11/1, 13а, 17 (детсад №334), 17а, 29а, 33а, 35а (ЗАГС);

ул.Лазарева, 1/11, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 14а, 14а корп.1;

ул.Музыкальная, 13 (больница №2);

ул.Окольная, 18, 20.

Воды не будет и в домах по улицам: Лебяжья, Ново-Светлая, Репина, Светлая, Серпуховская, Солнечная, Солнечный переулок, Токарная.

Мало того понижение давления воды ожидается по адресам:

ул.Бакалейная, 10 (детсад №105), 41 (лицей-интернат №2), 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

ул.Баруди, 1/12, 3, 3а (гимназия №4), 4, 4/2, 5, 7, 8, 8 корп.1-3; 9, 9/1, 16, 16/1, 16 корп.2-3; 18, 18а, 20, 20а, 24/22;

ул.Батыршина, четные номера домов от 16 по 40 корп.2; 55, 55а, 59, 61;

ул.Блюхера, 9, 9а (детсад №107), 79, 81, 81а, 82, 83, 84, 85;

ул.Васильченко, 1, 1а, 1в, 1 корп.153; 1 корп.153б: 1 корп.153в; 1 корп.169;

ул.Воровского, 21, 23, 25;

ул.Восстания, 42/187, 42а, 44а (детсад №126), 46, 46а, 47/185, 48 (гимназия №17), 48а, 49, 51, 52, 53, 55, 56/18, 56а, 57, 58/19, 59, 59а, 60, 61, 61а, 61а корп.1, 62, 63а (детсад №231), 64 (детсад №174), 65, 66, 67, 67а, 69, 69а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 (гимназия №122), 80а, 80б, 81, 81а, 81а/1, 82, 82а, 82б, 83, 83а, 84, 84а (гостиница), 86, 86/1, 86а, 87, 87,а, 88, 88 корп.1-2; 89, 90, 90а, 90б, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 98, 99а (детский дом), 100, 100 корп.99; 100 корп.231; 100 корп.9230; 100 корп.9190; 101, 102, 102 корп.1; 102а, 102а корп.1; 104, 105, 106, 106/1, 107, 108, 108а, 108б, 119, 119а, 119б, 121, 127, 129, 131, 109, 110, 111, 111 корп.1; 112, 112б, 112в; 115, 115а, 115а/1, 115а/2, 117, 133;

ул.Восход, 2, 3, 3а, 4, 4/1, 5, 5а, 5б (детсад №311), 7, 11, 13, 13а (детсад №294), 15, 16, 16а, 19/58, 18/56, 21, 22, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 29 (школа №99), 29 корп.1, 30, 32, 32а, 32б, 34/39, 36, 38, 39, 43, 43/3, 43/4, 43/5;

ул.Гагарина, от 26б по 42а; 46, 48, 52 (центр реабилитации МЧС), 54 (роддом), 54 корп.1-2; 56 (спортшкола), 56 корп.1; 109, 111, 111а, 113, 115, 115а, 119 (профилакторий), 121 (больница №16), 121 корп.1-3 (больница №16);

ул.Декабристов, 158/3, 158/4, 179/2, 181, 181а, 181б, 181б/1, 183,185, 185/47, 185а, 185б, 185в,187/42, 189/1, 195/26б, 197, 197а, 199, 201/21, 203, 203а, 205;

ул.Академика Королева, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а (детсад №200), 20б (детсад №58), от 21 по 39, 41, 43, 45;

ул.Краснококшайская, 150/1, 150/2,150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150а, 154, 156, 158, 160, 160/1, 162, 164, 164/1, 164а, 164б, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178 (школа №70), от 187 по 195, от 254 по 272а;

ул.Кулахметова, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 5/2, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20/1, 20а (детсад №№97), 22, 22а, 28, 30, 31, 33;

ул.Лебяжья, 52;

пр.Мухамедьярова, 23, 23а, 25, 25а, 29/8, 30 корп.1; 31, 31 корп.1; 31а, 31б, 31б корп.1; 31в, 31г, 31д, 31д/1, 31е, 31ж, 31и, 32, 32 корп.1, 34, 36, 38, 38а, 42, 42а;

ул.Низовая, 3/76, 3а, 5;

ул.Окольная, 11, 17а, 17б, 17в, 17в корп.2 (детсад №279); 23, 25 (школа-интернат №7), 25б, 25б/1, 25б/2, 25б/4, 28, 28 корп.1; 30, 62/16, 66/44, 68, 72, 74, 94, 94а, 94 корп.1-2; 94а корп.1-2; 96;

ул.Петрова, 22;

ул.Повстанческая, 1а, 2/4, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 12/1;

ул.Полевая, 24, 26, 28, 30, 36, 70, 72, 74, 76;

ул.Сабан, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5б, 5в, 7, 7а, 15, 19, 29;

ул.Серова, 2в, 3, 3/1, 3/2, 4а (мечеть), 4а корп.1-3; 4а/1, 5, 6б корп.1; 7, 9, 9а, 11, 11/1, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, 19а корп.1, 22/24, 27, 29, 31, 35, 35/1, 37;

ул.Соловецких Юнг, 10, 21 (детсад №282), 29 (детсад №107);

ул.Хасана Туфана, 19, 20/10, 21, 22, 25, 26а, 28а;

ул.Шамиля Усманова, четные номера домов от 2/179 по 32, нечетные номера домов от 3/2 по 37а;

ул.Фабричная, 4;

ул.Фрунзе, 1, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9а, 9а корп.1; 11, 13, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 19/2, 67а, 67в, 67г, 67г/1;

ул.Энергетиков, 2/3, 4, 6, 8, 12, 10 (колледж), 10/1, 10/2, 10а;

И в домах по улицам: Большая Мухаметшина, Луговая, Малая Мухаметшина, Чкалова.

- Вода будет по четвертый этаж, возможны кратковременные перебои. Просьба жителям заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».