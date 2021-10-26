Для поддержки пострадавших от взрыва в многоквартирном доме в Набережных Челнах откроют расчетный счет

В настоящее время на месте работают криминалисты, затем будут задействованы строители, эксперты и проектировщики. Фото: СОЦСЕТИ

В Набережных Челнах всем пострадавшим от взрыва в доме на улице Татарстана окажут финансовую помощь. Для этого откроют специальный расчетный счет. Об этом на месте ЧП сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Он рассказал, что в настоящее время там работают криминалисты. Затем будут задействованы строители, эксперты и проектировщики. После технического обследования дома будет принято решение о восстановлении или разборе объекта.

После определения ущерба эксперты установят, можно ли жить в соседних подъездах дома. При положительном заключении жильцов заселят в их квартиры обратно. До этого всех пострадавших обеспечат временным проживанием и горячим питанием.

Предположительная причина случившегося – взрыв бытового газа. Причины и обстоятельства выясняет Следственный комитет РФ. На месте работает группировка сил для принятия решения и действия по ситуации.